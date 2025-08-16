Зюганов заявил о крахе мифа об изоляции России

Tекст: Алексей Дегтярев

Встреча Путина и Трампа на Аляске «похоронила» идею об изоляции России, сказал Зюганов РИА «Новости».

Диалог между двумя крупнейшими ядерными державами был прерван американской администрацией Джо Байдена, и последние четыре года отсутствовал полноценный контакт на высшем уровне.

«Были вызовы, угрозы и попытки нанести стратегическое поражение», – отметил он.

Зюганов отметил, что встреча президентов «похоронила» заявления о том, что Российская Федерация якобы изолирована.

Он отметил, что событие имеет принципиальное значение, поскольку ситуация в мире накалена, и фактически идет война без применения ядерного оружия. По его словам, страны НАТО бросили вызов «русскому миру» и проигрывают на поле боя.

Зюганов также заявил, что на встрече были достигнуты важные договоренности по ключевым вопросам, включая освоение Арктики, развитие научно-технического и космического сотрудничества. Политик добавил, что сейчас важно следить за дальнейшим развитием событий, поскольку встреча породила «хорошие надежды».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл пять главных выводов из переговоров на Аляске.

Сенатор Андрей Клишас указывал, что Россия не собирается соглашаться на «безусловное прекращение огня», о чем свидетельствовал саммит на Аляске.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что переговоры Путина и Трампа могут перевернуть отношения России и США.