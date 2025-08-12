Трамп: США не станут облагать пошлинами ввозимое в страну золото

Tекст: Алексей Дегтярев

В соцсетях Трамп пояснил, что золото при ввозе в США не будет облагаться пошлиной, передает РИА «Новости».

Отмечается, что его заявление прозвучало после сообщений о том, что вводятся пошлины в размере 39% на ввоз золотых слитков из Швейцарии

Трамп указал, что это решение не коснется импортируемого золота в целом, и новые тарифы на этот металл вводиться не будут.

Напомним, в понедельник на рынках начали снижаться цены на золото и нефть, так они отреагировали возможный на прорыв в переговорах России и США.

Вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Китай нарастил закупки золота у России, поскольку в КНР учли уроки антироссийских санкций после начала СВО.