Российского сенатора вызвали в полицию Украины

Сенатор Кастюкевич получил повестку от Нацполиции Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Уведомление пришло через интернет, оно содержит ссылки на офис генерального прокурора и следственные органы, сказал Кастюкевич ТАСС.

«Я, конечно, обязательно приеду в Херсон. В русский город Херсон. Приеду тогда, когда его вновь освободит наша российская армия, а «захисники» и всякие «отправители повесток» вновь трусливо сбегут», – указал он.

Он пояснил, что повестку прислали в связи с делом, которое связано с его помощью мирным жителям Херсона в 2022 году. Кастюкевич подчеркнул, что продолжит помогать жителям региона и сохранит полученное уведомление как напоминание о своей работе и поддержке населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главного редактора RT Маргариту Симоньян вызвали повесткой из районного суда Киева по уголовному делу.