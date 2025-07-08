Взрывы произошли в Киеве и Киевской области

Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.17 комментариев
Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.17 комментариев
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Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России
«В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.
«Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.
«Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.
«Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.
Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.
Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.
Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.
После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО
В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.
В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».
«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.
Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.
Напомним, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
«Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.
Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.
Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.
Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.
«По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.
Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.
Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.
Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).
Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.
Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.
По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.
Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.
«Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.
«Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.
По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.
«Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.
В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах». Кроме того, из-за новых санкций Россия «больше не добьется прогресса» на военном поприще.
«Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.
Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.
Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.
По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.
На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.
Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.
Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.
Напомним, Министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.
Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев
«Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.
В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».
Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.
Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.
По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.
Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».
«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.
Балицкий: Данные для ударов по ТЦК передали жители подконтрольных Киеву территорий
«Сегодня Вооруженные силы России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, так называемым ТЦК, в Запорожье и Харькове. <...> Также российские военные поразили предприятие сборки дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских военных в 138 районах. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников», – написал он в Telegram-канале.
Балицкий напомнил, что ТЦК – это аналоги военкоматов, которые выполняют функцию «карательного органа для украинцев» и занимаются уличным отлавливанием жителей для принудительной отправки на фронт.
«За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада», – отметил он.
Губернатор региона добавил, что в Запорожской области работает гуманитарный канал связи, куда жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях, принудительной мобилизации и пунктах расположения противника.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего
в списке военных целей ВС России на Украине появились новые объекты.
«Допросы военнопленных показали, что в составе 132 орб в районе села Садки действуют группы наемников -выходцев из Южной Кореи», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».
Бойцы рассказали, что за сутки противник 11 раз безуспешно пытался контратаковать: в районах Кондратовки и села Садки, дважды – рядом с Алексеевкой, три раза – около Яблоновки и четыре – в Юнаковке.
Мотострелки «Северян» ожесточенно сражаются в Варачино и окрестных лесных массивах, выбивая ВСУ из опорных пунктов и огневых позиций.
«В 11 контратаках противник задействовал свыше 60 человек, из которых более 20 уничтожены, 23 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали», – доложили российские военнослужащие.
Они сообщили также, что на Харьковском направлении мотострелки наступают в лесных массивах в районе Мелового, где продвинулись с упорными боями на более чем 500 метров.
На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены семь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной и мобильной техникой.
В Волчанске за сутки «Северяне» зачистили девять домовладений и с боями продвинулись в окрестных лесных массивах.
«Суточные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области.
Также стало известно, что ВСУ применяют дистанционное минирование противотанковыми и противопехотными минами вдоль российской границы в районе Казачьей Лопани на стыке с Харьковской областью.
Указ о введении новых санкций был опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского во вторник, передает РИА «Новости». Под санкции попали производитель металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания, занимающаяся производством и продажей чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, а также разработчик программного и аппаратного обеспечения Shenzhen Royo Technology Co.
В список также вошли фирма Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, выпускающая детали для медицинского и аэрокосмического оборудования, и Central Asia Silk Road International Trade.
Среди введенных ограничительных мер – блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на визиты и передачу интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных связей.
Санкции распространяются на прекращение всех торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества с компаниями, а также на лишение их украинских государственных наград.
Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».
Поставки военной помощи США Украине могут быть возобновлены после проведения ряда встреч высокопоставленных чиновников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico. По информации издания, ряд поставок был приостановлен, однако их восстановление возможно по итогам консультаций в Италии и на Украине.
Ожидается, что спецпосланник бывшего президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог проведет встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме в рамках международной конференции по оказанию помощи. После встречи в Италии планируется переговоры в Киеве, которые пройдут на этой и на следующей неделях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Пентагона подтвердила готовность оказывать военную помощь Киеву после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости поддержать Украину в отражении «очень сильных ударов».
Евросоюз рассматривает различные варианты покрытия дефицита бюджета Украины, который в 2025 году может составить 19 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на британское издание Financial Times. В качестве одной из мер обсуждаются авансовые займы от стран «Группы семи».
Один из европейских чиновников заявил изданию: «Растет беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть».
С учетом продолжающегося конфликта Еврокомиссия уже скорректировала финансирование Украины – в 2025 году планируется выделять Киеву двусторонние гранты на военные нужды. Эти средства будут оформляться как «внебюджетные внешние транши» и засчитываться в национальные оборонные расходы.
Также обсуждается возможность предоставления Украине кредита в 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов или инвестирования этих средств в более рискованные активы для увеличения доходности. Окончательные решения по этим вопросам пока не приняты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга на Украине за май достигла 7,51 трлн гривен. Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина уже стала банкротом, поскольку отказалась платить по своим долгам.
Зеленский сообщил о своих планах заменить украинского посла в США Оксану Маркарову, передает ТАСС. По данным «Общественного. Новости», Маркарова была лично уведомлена президентом о готовящейся ротации.
В то же время ее преемник на посту посла еще не определен. Маркарова, согласно источникам издания, останется работать в аппарате украинской администрации, но конкретная новая должность пока неизвестна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США. Андрей Ермак подтвердил, что разговор между Трампом и Зеленским состоялся и назвал его содержательным.
Число пессимистично оценивающих будущее страны украинцев выросло в девять раз
На Украине зафиксирован значительный рост доли граждан, которые пессимистично оценивают будущее страны, сообщает ТАСС.
Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованным изданием «Украинская правда», доля украинцев, считающих, что через десять лет страну ждет разруха и массовая эмиграция, достигла 47%. Еще в октябре 2022 года этот показатель составлял всего 5%.
За последние два года число пессимистов увеличилось в девять раз. В 2024 году их было 28%, а уже летом эта цифра приблизилась к половине респондентов. Опрос проводился с мая по июнь, дополнительные детали исследования не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принцип территориальной целостности не распространяется на Украину, так как он касается только государств, в которых обеспечиваются равноправие и самоопределение народов. Войска Украины были выбиты с ряда позиций в населенном пункте Воскресенка на западе Донецкой народной республики.