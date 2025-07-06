Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело

Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку пьяный водитель задержан, возбуждено дело

Tекст: Ирма Каплан

Там заявили, что Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

«Предварительно установлено, что 6 июля 2025 года в городе Энгельсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, допустил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девушка», – сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали, место происшествия осмотрели, следователи проводят иные следственные действия для установления обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

В свою очередь, губернатор Самарской области Роман Бусаргин пообещал семье погибшей в ДТП девочки помощь.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким ребенка. Окажем семье необходимую помощь», – написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в больницу были доставлены двое пострадавших в ДТП, им оказывают помощь и лечение, министру здравоохранения поручено взять этот вопрос под личный контроль.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина в Энгельсе выехал на тротуар, где совершил наезд на двух несовершеннолетних и женщину. В результате полученных травм одна из пострадавших, 15-летняя девочка, скончалась на месте. Еще одна женщина 1966 года рождения и один подросток были доставлены в больницу.