Несколько серий взрывов произошло в Киеве

В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.2 комментария
В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.2 комментария
Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.16 комментариев
Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.16 комментариев
Кроме того, удары наносились по различной аппаратуре военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Всего за минувшую неделю были нанесены один массированный и пять групповых ударов, в результате которых были поражены объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, а также система управления ВСУ, станции РЛС, склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотниками. Уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.
Ранее Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.
В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены.
В пятницу небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.
Песков рассказал, что в ходе обсуждения президент России отметил заинтересованность в достижении поставленных задач в рамках спецоперации и подчеркнул, что предпочтителен политико-дипломатический путь, передает ТАСС.
Однако, по словам Пескова, сейчас такой сценарий невозможен, поэтому Россия продолжает военные действия.
Ранее МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине.
Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке
Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.
«Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.
Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».
Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.
В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно. Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.
Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.
Сикорский в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что говорил с польским послом Петром Лукасевичем, все сотрудники консульства живы и здоровы. Он подчеркнул, что Украине «срочно нужны средства ПВО», передает РИА «Новости».
Доказательства повреждения здания польский министр не представил.
В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу, 4 июля, небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.
«Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.
Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.
Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.
Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.
Политолог Скачко: Зеленский хочет поменять правительство Украины на более лояльное
«Главная причина возможной отставки украинского правительства – стремление Владимира Зеленского к укреплению собственной власти и еще большему контролю над всеми государственными институтами», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
«Угрозы для власти Зеленского идут отовсюду: со стороны России, США и даже Евросоюза, который не может выступить единым фронтом в поддержку Киева из-за сопротивления отдельных стран. Судя по всему, Белый дом не поддержит и инициативу по смене правительства. Вашингтону не нужен на Украине полноценный диктатор», – спрогнозировал собеседник.
«Тем не менее попытка смены правительства, скорее всего, произойдет, причем под благовидным предлогом спасения экономики, которой на самом деле уже ничего не поможет. Зеленский хочет убрать Дениса Шмыгаля – ставленника бизнесмена Рината Ахметова (внесен в реестр экстремистов), нейтрального и равноудаленного от большинства групп влияния», – считает эксперт. По оценке аналитика, Зеленский попытается продвинуть на должность главы кабинета министров нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко.
Ранее экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online, что отставка правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможна в период с 15 по 17 июля.
По словам Разумкова, уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Разумков также отметил, что у офиса Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно.
В конце июня депутат Рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что парламент может на внеочередном заседании 7–8 июля отправить Шмыгаля в отставку. При этом сам Зеленский опровергал слухи о возможной смене премьера.
В Раде заявили о вероятной отставке правительства Украины в июле
Разумков в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online сообщил, что уход Шмыгаля – это не политический шаг, а «фактически спасение экономики Украины, по крайней мере, притормаживание ее падения». Он выразил надежду, что процесс смены правительства завершится, подчеркнув высокую вероятность такого сценария в обозначенные даты, передает ТАСС.
Разумков также отметил, что у офиса Владимира Зеленского почти не осталось пространства для маневров, однако процесс отставки правительства затягивается искусственно. Он рассказал, что заседания Верховной рады в июле и августе назначены так, чтобы иметь только по одной пленарной неделе, что позволяет максимально отсрочить решение вопроса об отставке.
Политик считает, что украинские власти пытаются заменить реальную смену правительства «переставлением кроватей по помещению», стараясь сохранить в новом кабинете многих действующих министров, несмотря на то, что «есть и те, кому там точно не место». Разумков напомнил, что сам инициировал процесс отставки правительства 13 июня, а депутат Ярослав Железняк поддержал его предложение.
В конце июня депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку Шмыгаля.
Ранее сам Владимир Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины. До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что офис Зеленского планирует отправить Дениса Шмыгаля в отставку и заменить все правительство.
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военных, взамен передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Прошлый обмен проходил 26 июня.
До этого подобные обмены проходили 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.
Мероприятия связаны с делом о закупках продовольствия для ВСУ в 2022-2023 годах, передает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».
По данным издания, Резникова заранее не уведомили о предстоящих обысках. В ходе действий правоохранителей у него изъяли мобильный телефон и ряд значимых документов.
Следствие ранее установило, что снабжение ВСУ продовольствием осуществлялось через закупку продуктовых наборов по каталогам, где цена формировалась по среднему показателю, что позволяло поставщикам изменять расценки, завышая стоимость популярных товаров. В СМИ подчеркивали, что куриные яйца продавались по цене 17 гривен за штуку при рыночной стоимости 7 гривен в январе 2023 года.
Коррупционный скандал привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и замглавы «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. В апреле бывший директор департамента закупок Богдан Хмельницкий был отправлен под ночной домашний арест. Резников до этого момента официально не проходил ни по одному из дел.
Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира.
Директор Музея Войска польского, генерал Богуслав Пацек отмечал, что Украина сталкивается с поражениями на фронте из-за коррупции, дезертирства и массовой миграции граждан.
«Северянам» противостояли батальон харьковских пограничников, а также подразделения 107-й бригады территориальной обороны (Черновицкая область). В ходе стремительного наступления они сломили оборонительные порядки украинских оккупантов, захватив девять укронацистов в плен», – сообщил неофициальный Telegram-канал «Северный ветер».
На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили шесть штурмовых групп ВСУ.
«За сутки враг предпринял девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки», – добавили в посте.
По словам «Северян», на Теткинском и Глушковском направлениях противник продолжает попытки просочиться на российскую территорию в районе Бессаловки (Сумская область). ВС России пресекли их все, уничтожив две штурмовые группы ВСУ.
«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке бойцов «Севера».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжают наступление в Харьковской области, расширяя контролируемую территорию и усиливая давление на группировки ВСУ, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
До этого бойцы 83-го мотострелкового полка с поддержкой штурмовиков освободили Меловое в Харьковской области и установили государственный флаг на одной из построек населенного пункта.
Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.
Между тем в течение недели подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили Меловое. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.
В Сумской области группировка продолжила продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, отчитались в Минобороны.
За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 бронемашин. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.
В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободив Новоукраинку и Разино.
Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
При этом противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, два HMMWV и три MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.
Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, включая британскую Snatch, а также американские HMMWV и М113. Были уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ и 28 складов с боеприпасами.
За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Червоную Зирку в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
Потери ВСУ при этом составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.
При этом ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим.
За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты семь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.
Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области.
До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области.
Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, подчеркнул: «Большинство государств ЕС сказали бы «нет» вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику». Он напомнил, что в Венгрии на референдуме с участием более 2 млн человек 95% опрошенных выступили против членства Киева в Евросоюзе, передает ТАСС.
Премьер отметил, что намерен руководствоваться результатами этого голосования в переговорах с Брюсселем. Он добавил, что расширение ЕС возможно только на основе консенсуса, а потому, по его мнению, возражения Будапешта невозможно обойти. Орбан также заявил, что Венгрия остановила процесс членства Украины и не позволит обойти свое решение.
В конце июня аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.
Зеленский охарактеризовал атаку как одну из самых масштабных за последнее время и подчеркнул, что под удар попали объекты в Киеве и других регионах, передает RT.
Украинские власти ранее заявляли о массированных атаках с применением ракет и беспилотников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены на фоне поражения складов, логистических центров и объектов с топливом. В пятницу 4 июля небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.
В Telegram-канале ведомства указано, что большинство беспилотников было сбито над Ростовской областью – 26 аппаратов. Также ПВО уничтожила 12 дронов над Курской областью.
Кроме того, по данным военного ведомства, шесть беспилотников были перехвачены над Белгородской областью, три – над Орловской областью, один – над Липецкой областью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Миллеровский район Ростовской области погибла пожилая женщина, жильцы поврежденного дома были эвакуированы экстренными службами, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.