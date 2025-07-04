В Ростовской области пострадали дома и соцобъекты после атаки ВСУ

Tекст: Евгения Караваева

В результате ночной атаки беспилотников со стороны ВСУ в Ростовской области были повреждены по меньшей мере семь многоэтажных и 14 частных домов, а также 11 социальных объектов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в основном у пострадавших зданий разбиты окна, а у двух домов повреждены кровля и конструкции. По его словам, среди поврежденных социальных объектов оказались детский сад, лицей и спортивные сооружения.

Кроме того, были повреждены 15 автомобилей. Слюсарь уточнил, что все последствия атаки сейчас фиксируются, а жители получают необходимую помощь. Информация о пострадавших среди населения не приводится.