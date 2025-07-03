В Германии призвали Киев забыть о сближении с США

Tageszeitung: Киев может забыть о сближении с США

Tекст: Валерия Городецкая

В материале Tageszeitung отмечается, что многие украинцы сейчас не питают иллюзий относительно поддержки со стороны западных союзников, особенно в военной сфере, передает РИА «Новости».

В статье подчеркивается, что заявление о приостановке поставок оружия прозвучало в критический для Украины момент, когда Вооруженные силы России усилили наступательные действия.

Кроме того, в материале говорится, что Украина теперь может «позабыть о надеждах на сближение Трампа и Владимира Зеленского».

Ранее министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

Газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.