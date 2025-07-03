Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
В МИД России слова Гутерреша об ограничении права вето назвали «вызывающими оторопь»
Захарова уличила Гутерреша в очередном превышении полномочий
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш словами об ограничении права вето в Совете Безопасности не только превысил свои полномочия, но и вызвал оторопь у многих представителей организации, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
«С сожалением вынуждены констатировать, что генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена Уставом ООН. Он превысил свои полномочия и сделал заявления, вызвавшие у многих оторопь», – приводит слова Захаровой сайт МИД России.
Дипломат напомнила, что проблематика реформы Совета Безопасности не относится к компетенции Секретариата ООН, так как она рассматривается в рамках профильных межправительственных переговоров.
Захарова отметила, что права вето Россия рассматривает его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам СБ ООН «слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество».
«Убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию «коллективного Запада», не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзий собственных «доминирования» и «исключительности», – добавила она.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце июня Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов ООН в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерреша, который был распространен 17 июня в Совбезе ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов.