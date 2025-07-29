Пушилин: Из-за обстрелов в ДНР начались перебои со светом и водой

Письмо было отправлено после попытки 21 июля лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение Киевом документа, в котором сказано, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится».
Речь идет о полном следующем транше, а не о его части. Общий объем средств фонда до 2027 года составляет 50 млрд евро, предназначенных в основном для госбюджета Украины.
По мнению экспертов Еврокомиссии, действия против НАБУ и САП стали самым серьезным вмешательством во всю историю существования антикоррупционной системы страны и имеют признаки институционального конфликта.
В ЕК отвергли версию украинских властей о якобы российском влиянии в НАБУ и подчеркнули, что эти действия подрывают доверие международных партнеров к институтам Украины.
Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что Брюссель «очень обеспокоен» изменением законодательства на Украине и считает важной независимость антикоррупционных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.
Позднее Зеленский, как заявили СМИ, «сдал назад». Он внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, по которому сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ.
Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.