В Курской области за месяц восстановили разрушенный террористами мост

Tекст: Евгения Караваева

Движение поездов на участке Остапово – Михайловский Рудник в Курской области возобновлено после завершения строительства нового моста, сообщает Ura.ru. В пресс-службе ОАО «РЖД» подтвердили, что работы по возведению заменившего разрушенный в ходе диверсии мост начались 30 июня и велись круглосуточно.

«Искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме», – заявили представители РЖД. Новый мост состоит из трех пролетов длиной 36 метров и весит 250 тонн.

Для монтажа конструкций использовались краны грузоподъемностью 200 тонн. Новый путепровод выше старого почти на метр, его высота теперь составляет 5,7 метра, что позволяет проходить негабаритному автотранспорту. Это нововведение было реализовано по просьбе региональных властей.

Во время строительства грузовые поезда направлялись по альтернативному маршруту, что позволило избежать перебоев в перевозках и обеспечило своевременную доставку продукции местных предприятий.

Напомним, в результате серии подрывов мостов в Брянской и Курской областях погибли семь человек, пострадали 113, включая детей. Происшествия квалифицированы как теракты. Ущерб составил около 1 млрд рублей.