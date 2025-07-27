Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе на Украине прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.
Как пишет украинское издание Новости.LIVE, в Одессе был слышен взрыв, передает РИА «Новости».
В регионе, по данным издания, в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о причинах происшествия или возможных последствиях пока не приводятся.
Между тем украинское издание «Общественное. Новости» информирует о взрыве в городе Сумы на северо-востоке страны. При этом в Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось, сообщает ТАСС.
В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.
Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.