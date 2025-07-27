В Одессе прогремел взрыв

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет украинское издание Новости.LIVE, в Одессе был слышен взрыв, передает РИА «Новости».

В регионе, по данным издания, в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги. Подробности о причинах происшествия или возможных последствиях пока не приводятся.

Между тем украинское издание «Общественное. Новости» информирует о взрыве в городе Сумы на северо-востоке страны. При этом в Сумской области предупреждение об угрозе с воздуха не объявлялось, сообщает ТАСС.

В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.