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    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    10677 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    21 комментарий
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    7 комментариев
    24 июля 2025, 11:10 • Новости дня

    Объекты логистики повреждены в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных взрывов на юге Украины были повреждены транспортные узлы, порты и инфраструктура компании «Укржелдороги» в Одесской области, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    По его словам, транспортные узлы и объекты логистики получили повреждения в Одесской области на Украине, передает ТАСС. Как сообщил Кулеба, в результате атак были повреждены транспортные узлы и порты региона, а также инфраструктура национальной железнодорожной компании «Укржелдороги».

    Ранее в ночь на четверг в Одессе зафиксировали серию взрывов, после чего появились сообщения о разрушениях в разных районах области. В данный момент уточняется масштаб ущерба и количество пострадавших объектов.

    По его словам, транспортные узлы и объекты логистики получили повреждения в Одесской области на Украине, передает ТАСС. Как сообщил Кулеба, в результате атак были повреждены транспортные узлы и порты региона, а также инфраструктура национальной железнодорожной компании «Укржелдороги».

    Ранее в ночь на четверг в Одессе зафиксировали серию взрывов, после чего появились сообщения о разрушениях в разных районах области. В данный момент уточняется масштаб ущерба и количество пострадавших объектов.

    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    23 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    Кремль подтвердил переговоры с Украиной в Стамбуле в среду
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в среду состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, основным вопросом которых станет обсуждение проектов меморандумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская делегация отправилась в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, встреча запланирована на вечер в среду, стороны намерены обсудить основные вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда переговоров.

    Песков уточнил, что работа над согласованием меморандумов фактически является подготовкой к возможной встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, на которой настаивает украинская сторона.

    Он добавил, что назначение саммита без предварительного согласования меморандумов Москва считает нецелесообразным, так как в этом случае лидерам государств пришлось бы выполнять «черновую, очень сложную и емкую работу».

    Источник сообщал, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле планируются вечером в среду.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 13:57 • Новости дня
    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины утонул в болоте

    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины после крушения в Волынской области утонул в болоте

    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины утонул в болоте
    @ DBRgovua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Как сообщили в ведомстве, украинский истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области и затонул в болоте, передает ТАСС.

    Государственное бюро расследований Украины сообщило, что авария произошла вечером 22 июля во время выполнения боевого задания рядом с одним из аэродромов региона. После взлета пилот сообщил о критической неисправности электроники, а самолет упал на безлюдной территории и ушел под воду в затопленной воронке.

    Пилот сумел катапультироваться и был оперативно найден поисково-спасательной группой. Его состояние оценивается как стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.

    Для выяснения обстоятельств создана специальная следственная группа из опытных сотрудников центрального аппарата и территориального управления ГБР. Сейчас изымается служебная документация и другие улики, допрашиваются свидетели. Расследование ведется по статье о нарушении правил полетов, повлекшем катастрофу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в Волынской области во время вечернего полета. Пилот успел катапультироваться из самолета.

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    23 июля 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине из-за закона против НАБУ

    Политолог Шеслер: Украинцы не верят словам Зеленского о «российском следе» в НАБУ

    Эксперт оценила перспективы массовых протестов на Украине из-за закона против НАБУ
    @ Danylo Antoniuk/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Процесс от принятия закона по НАБУ и САП Радой до его утверждения Владимиром Зеленским занял менее суток. События развивались стремительно, и митинги против действий руководства Украины были организованы довольно быстро. Офис Зеленского не смог предпринять меры против протестующих, сказала газете ВЗГЛЯД Лариса Шеслер. Так она прокомментировала протесты в Киеве и ряде украинских городов.

    «На Украине о протестах в Киеве, Одессе, Львове и других городах отзываются как о буре в стакане. Предлогом к акциям стал разгром НАБУ и САП. Эти антикоррупционные службы на деле подконтрольны Западу и, в частности, Джорджу Соросу. В стране на фоне решения Владимира Зеленского ограничить полномочия структур активизировались организации, спонсируемые западными либералами. Они и вывели проплаченную молодежь на улицы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Собеседница напомнила, что представители «Большой семерки» и ЕС пытались оказать давление на Киев и повлиять на действия властей против НАБУ. Однако процесс от принятия законопроекта Радой до его утверждения Зеленским занял менее суток. События развивались стремительно, и митинги были организованы довольно быстро, поэтому офис Зеленского не успел предпринять меры против протестующих. 

    «На Украине продолжает действовать военное положение, которое подразумевает запрет на массовые собрания. Но это не остановило протестующих. Для их разгона офису Зеленского необходимо было привлечь силовиков, но, во-первых, власти оказались ограничены во времени, а во-вторых, скажем, Нацгвардия либо находится в зоне боевых действий, либо задействована в ТЦК. Поэтому моментально среагировать просто не получилось», – детализировала эксперт.

    Кроме того, глава Киевской городской военной администрации – свояк руководителя НАБУ, указала Шеслер. «Возможно, поэтому власти украинской столицы дали отмашку не разгонять демонстрации. Это поспособствовало массовости протеста», – добавила она. По ее мнению, митинги вряд ли обретут системный характер. «В Киеве молодые люди может еще пару раз выйдут на улицы, но этим все ограничится», – допускает политолог.

    Собеседница на этом фоне указала на заявление Зеленского, который в вечернем обращении попытался объяснить меры против антикоррупционных структур неким «российским влиянием». Этой риторике никто не верит, подчеркнула Шеслер, сославшись на сообщения в украинских пабликах и форумах. «Связь с Россией совершенно натянута, ведь сотрудники НАБУ проходили многократные проверки не просто внутри Украины, но и западными спецслужбами», – уточнила спикер.

    По ее словам, в стране сложилась некая традиция клеймить оппонентов «российскими агентами». «Но времена, когда было достаточно приклеить ярлык, чтобы безнаказанно предпринимать меры в отношении нежелательных лиц и структур, проходят. При этом в офисе Зеленского продолжают действовать по старым лекалам», – отметила Шеслер, добавив: ожидать, что обвинения против антикоррупционных структур переупакуют в «другую обертку», не стоит.

    Примечательно, что в «российский след» не верят не только украинцы, но и западные СМИ. В прессе рассуждают о возможных санкциях и ограничениях против Киева. «Это, скорее, попытка поставить Зеленского «в стойло», а не реальное намерение Запада. Пока ЕС демонстрирует нерешительность, ведь украинский актив им все еще нужен для противостояния с Россией», – отметила Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. По его мнению, массовые акции в украинских городах против законопроекта № 12414 о лишении независимости НАБУ и САП являются интересными, потому что фиксируют важные изменения во внутриукраинской повестке.

    Первое – эрозия мобилизации. «Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем. Неслучайно в последнее время в Киеве начали проходить акции протеста ветеранов и родственников военных. Давление в украинском котле росло несколько лет и теперь начинает прорываться. Если пар не выпустить, может рвануть в отдельных сферах», – написал политолог в своем Telegram-канале.

    Второе изменение – это внутриэлитная фронда. По прогнозам эксперта, протестные акции будут приводить к усугублению внутриэлитных расколов. «Примечательно, что Виталий Кличко уже отметился на акции в Киеве. Оппоненты Зеленского обязательно будут пытаться играть на общественном недовольстве. А учитывая общую усталость обычных граждан от конфликта, игра на противоречиях становится благодатной почвой для зарабатывания политического капитала», – уточнил Чеснаков.

    Третий вывод из происходящего – страшилки не работают. «Маркировка критиков власти «агентами Кремля» работала в первые годы конфликта. За счет этого приема офис серьезно зачистил политическую поляну. Но у любого инструмента есть ресурс, и пределы данного приема уже видны. Тенденция будет усиливаться. Скоро подобные уловки будут восприниматься с раздражением», – считает эксперт.

    Наконец – поколенческий сдвиг. «Судя по кадрам с митингов, протестуют совсем молодые ребята. Отчасти это связано со зверствами ТЦК, сотрудники которых винтили граждан даже в храмах во время Пасхи. Однако также значимым фактором является и то, что действующая власть украла у молодежи всякие надежды на будущее, и, подрастая, эта самая молодежь начинает задавать вопросы», – пояснил аналитик.

    «Все это, конечно, не значит, что мы наблюдаем «опрокидывающий протест». У украинского режима широкий арсенал репрессивных методов. Однако симптомы деструктивных процессов очевидны», – заключил Чеснаков.

    Во вторник в Киеве и ряде украинских городов прошли протесты против решения Владимира Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

    По информации издания «Страна», в соцсетях многие активисты и волонтеры писали, что Зеленский «предал Украину и идеалы Майдана». Они заявляли о «возвращении к временам Виктора Януковича» и чуть ли не о «государственном перевороте». Митингующие скандировали «Нет коррупции во власти», «Позор», а также использовали лозунги с нецензурными выражениями.

    В Киеве к протестующим присоединился и мэр города Виталий Кличко, ранее раскритиковавший разгром НАБУ. Авторов инициативы он обвинил в том, что те «уверовали в безнаказанность своего произвола» и «тянут Украину в авторитаризм». Как сообщают украинские СМИ, в столице и еще двух крупных городах пройдут новые протесты против закона о фактическом уничтожении независимости антикоррупционных ведомств, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал документ. По его словам, на антикоррупционные структуры на Украине якобы оказывается «российское влияние» и от этого нужно избавиться.

    Решение украинских властей активно освещает западная пресса. Так, The Economist допускает, что толчком к быстрому принятию закона против НАБУ могло стать начало расследований в отношении членов ближайшего окружения Зеленского. «В условиях военного времени, когда особенно важна подотчетность власти, этот шаг выглядит как паническая атака на институты, созданные после Майдана», – говорится в материале.

    Газета The Wall Street Journal пишет, что Украина может лишиться помощи Запада из-за закона против антикоррупционных служб. Ситуация с НАБУ и САП может угрожать европейскому будущему Украины, действию безвизового режима с ЕС и даже способна спровоцировать Брюссель на введение санкций против Киева, вторит The Spectator.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский решил взять антикоррупционные службы под свой контроль и какой может быть реакция Брюсселя и Вашингтона.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




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    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


    Комментарии (3)
    23 июля 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине

    Песков сообщил о разворовывании на Украине значительной части западной помощи

    Песков заявил о масштабных хищениях западных денег на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть денег от США и Европы, предоставленных Украине, можно сказать с большой уверенностью, была разворована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «если говорить простым и емким русским языком», значительная часть средств, которые США и Европа выделяли на Украину, была разворована, передает ТАСС.

    Песков отметил, что на Украине много коррупции.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть сомнения относительно того, что Киев потратил все выделенные США средства на оружие.

    Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что проблему коррупции в украинском обществе часто преувеличивают.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад проиграл войну с коррупцией на Украине после того, как Владимир Зеленский подчинил основные антикоррупционные ведомства своему офису.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Комментарии (17)
    23 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Переговоры проходили на русском языке, они стартовали в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Стамбуле в закрытом режиме стартовали переговоры делегаций России и Украины.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом

    Spiegel: Украина получит первую установку Patriot только весной 2026 года

    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом
    @ Norbert Fellechner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка американской системы ПВО Patriot на Украину откладывается минимум до весны 2026 года, пишет Spiegel.

    По информации Spiegel, первая батарея будет доступна Киеву примерно через восемь месяцев, то есть не раньше весны 2026 года, передает «Газета.Ru». Затем Германия получит систему, которая ранее предназначалась для отправки в Швейцарию.

    Журнал отмечает, что доставка остальных комплексов Patriot может занять еще больше времени.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США.

    Комментарии (3)
    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Россией Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках завершенного обмена после третьего раунда переговоров, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Россия завершила обмен телами погибших военнослужащих с Украиной, передает ТАСС. Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Он отметил, что российская сторона в ходе этого обмена получила обратно небольшое количество своих погибших.

    Ранее завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

    Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

    Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона инициировала новый обмен военнопленными, предложив осуществить передачу не менее 1200 человек с обеих сторон, по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва выступила за передачу большего, чем Киев, числа пленных.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    23 июля 2025, 11:46 • Новости дня
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    Источник: Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация отправилась в Турцию для проведения нового раунда переговоров с украинскими представителями, сообщил источник.

    О вылете российской делегации для очередных переговоров с украинской стороной сообщил источник, передает ТАСС.

    Делегация вылетела из Москвы и направилась в Стамбул, где состоится третий раунд переговоров.

    Ранее источник сообщил, что состав делегации России в Стамбуле остался неизменным.

    На территории дворца Чираган в Стамбуле начали монтаж шатров к переговорам между Россией и Украиной.

    Переговоры между делегациями двух стран могут пройти в среду вечером во дворце Чираган.

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