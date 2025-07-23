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WSJ узнала, как протесты на Украине могут отразиться на помощи Запада
Политические оппоненты главы киевского режима Владимира Зеленского называют решение подписать закон о НАБУ и САП самым смелым из серии недавних шагов по централизации власти вокруг президента Украины, пишет WSJ.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации антикоррупционного ведомства страны, несмотря на протесты, призывающие его не делать этого, и критику того, что это приведет к подавлению инакомыслия и концентрации власти», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Подписанный Зеленским закон фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины, известное как НАБУ, которое было создано в 2015 году под давлением США и других западных стран.
Протесты вспыхнули сразу после того, как закон был одобрен парламентом во вторник.
«Более тысячи человек собрались возле офиса президента Украины, выкрикивая «позор» и «вето на закон». Это одна из крупнейших демонстраций против правительства Зеленского с февраля 2022 года», – отмечает газета.
В статье указано, что послы стран G7 выразили серьезные опасения после встречи с представителями антикоррупционных ведомств в Киеве и пообещали обсудить все со своими правительствами. Кроме того, НАБУ создавалось для поддержки нового правительства страны, а антикоррупционное ведомство являлось одним из элементов судебной реформы, способствующей заявке в члены ЕС.
«Эти институты имеют решающее значение для программы реформ на Украине и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать общественное доверие», – цитирует ТАСС реплику представителя ЕС.
Напомним, за принятие закона в Верховной раде проголосовали 263 депутата, против – 13, воздержались – 13. Закон устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ. Фактически это ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше.
Также вечером стало известно, что Зеленский подписал закон о подчинении антикоррупционных органов генпрокурору.