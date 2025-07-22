В Киеве арестовали ведущего сотрудника НАБУ за госизмену

Tекст: Ольга Иванова

Шевченковский суд Киева арестовал сотрудника Национального антикоррупционного бюро Сергея Гусарова до 20 сентября без права внесения залога, передает ТАСС. Гусарова подозревают в сборе и передаче данных о силовиках и гражданах Украины другой стороне, уточняет издание «Общественное. Новости». По информации СМИ, он работал в элитном подразделении «Д-2» НАБУ.

Служба безопасности Украины задержала Гусарова в рамках масштабных обысков в антикоррупционном бюро. По данным СБУ, сотрудник центрального аппарата НАБУ собирал информацию ограниченного доступа и передавал ее за пределы ведомства.

На заседании суда Гусаров сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, предоставить доступ к своему телефону и пройти проверку на полиграфе. Его адвокат настаивал на домашнем аресте, однако суд отклонил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как уточняет издание, СБУ также задержала руководителя межрегионального управления НАБУ Руслана Магомедрасулова, а ряду сотрудников бюро предъявили обвинения в совершении ДТП. В НАБУ заявили, что обыски проходили без решения суда, а к задержанным применялась сила.

В то же время НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинили киевские власти в попытке уничтожить независимость антикоррупционной системы. В учреждениях призвали Верховную раду не голосовать за законопроект, подчиняющий их генеральному прокурору.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная Рада поддержала законопроект с несколькими десятками тысяч правок, ограничивающих полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины.

Служба безопасности Украины ранее провела масштабные обыски у сотрудников НАБУ, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами.