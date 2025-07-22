А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.0 комментариев
Украина признала ограниченные возможности увеличения производства оружия
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила краткосрочный характер периода для увеличения внутреннего производства вооружения, выделив ограниченность возможностей оборонной отрасли страны, пишет Bloomberg.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в интервью агентству Bloomberg, что у страны есть лишь небольшое окно возможностей для наращивания производства оружия, передает РИА «Новости». Она подчеркнула срочность ситуации и необходимость ускоренного развития внутренней оборонной индустрии.
Свириденко рассказала, что ключевой задачей для нее станет увеличение объемов производства вооружений на территории страны. При этом она допустила, что из-за текущей динамики конфликта времени для масштабного роста производства очень мало.
По сведениям Bloomberg, новое правительство Украины также рассчитывает на сотрудничество с США, чтобы получить дополнительные поставки оружия и наладить совместное производство. Свириденко отметила, что американская сторона может разместить у себя заводы по производству беспилотников для нужд Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что только 40% вооружения, используемого украинской армией на фронте, произведено непосредственно на Украине. Он также говорил о недофинансировании оборонного сектора страны и просил у стран НАТО дополнительную финансовую помощь для нужд армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве был нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог. Глава компании «Украинская бронетехника» признал срыв контрактов по поставке минометов для ВСУ. Минобороны Украины ранее закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене.