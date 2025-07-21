Взрывы прогремели в Сумах

50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.0 комментариев
50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.0 комментариев
Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.16 комментариев
О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.7 комментариев
Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.
На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.
ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.
Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.
При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.
ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.
Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.
ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.
«Спасибо вам большое, продолжайте также», – приводит слова Алиева РИА «Новости».
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
Днем ранее Алиев уже высказался в поддержку Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию.
Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней
Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.
Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.
До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.
Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.
Цех по сборке беспилотников был поврежден при взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Об этом сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук со ссылкой на собственные источники. По словам Дмитрука, удар был нанесен ночью по цеху, который несколько дней назад посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
Он заявил: «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог».
Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в Киеве ночью. Другие подробности или официальные комментарии от украинских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответила массированными ударами по военным объектам на Украине после обстрелов ВСУ Белгородской области ракетами ATACMS.
Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием, ракетным комплексом «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям, связанным с производством БПЛА и роботизированных комплексов.
Минобороны России подтвердило ликвидацию складов, систем ПВО и позиций иностранных наемников на Украине.
Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России
«Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
«Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.
«Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.
«Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.
«Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.
«Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.
«Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.
«Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.
«Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.
Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.
Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.
Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».
МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.
Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».
Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.
Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.
Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.
Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.
Напомним, в минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.
Серия обысков у сотрудников НАБУ проходит в разных регионах страны, передает ТАСС. Детективам инкриминируют государственную измену, сотрудничество с российскими структурами и коррупцию в интересах украинских олигархов. СБУ заявила о наличии якобы доказательств неофициального влияния спецслужб России на деятельность отдельных сотрудников НАБУ.
Издание также отмечает, что отношения между офисом Зеленского и антикоррупционным бюро обострились после недавних коррупционных обвинений в адрес вице-премьера Алексея Чернышова, который считается влиятельной фигурой в окружении президента. В начале июля кабмин не утвердил детектива НАБУ Александра Цивинского на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на рекомендации международных экспертов.
Ряд украинских СМИ высказывал предположения о возможной попытке Зеленского распустить НАБУ и расширить давление не только на бюро, но и на прозападных активистов и медиа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, публичные обыски и уголовные дела против оппонентов власти на Украине вызвали волну обвинений в авторитаризме президента Владимира Зеленского. Администрация президента США Дональда Трампа ранее планировала расследовать деятельность Центра противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным. Концентрация власти на Украине привела к ослаблению демократических институтов, а ряд ключевых лидеров и чиновников был заменен или отстранен.
Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на публикацию французской газеты Le Monde.
По информации издания, в феврале Зеленский заявлял о 46 тыс. погибших и 380 тыс. раненых с начала конфликта. Также упоминались «десятки тысяч» пропавших без вести и пленных, однако газета считает, что реальные потери значительно выше.
Le Monde отмечает острую нехватку мест на украинских кладбищах. Местные власти вынуждены выделять дополнительные территории для новых захоронений. Издание утверждает, что ситуация с потерями и похоронами остается одной из самых острых проблем в украинском обществе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что списки погибших солдат ВСУ публикуются из-за отказа украинских властей забирать тела. В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тыс. тел украинских военных.
ТАСС: Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 24–25 июля
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Идет согласование на 24–25 июля», – цитирует собеседника агентство.
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.
Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.
«Это так смешно, что вы верите этой лжи – лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет», – заявил Карлсон в интервью Bild.
Карлсон отметил, что его тревожит эскалация конфликта на Украине, которая, по его мнению, чревата ядерной войной. Журналист подчеркнул: «Ничего нет хуже этого». Он считает, что Россия уже одержала победу, и сейчас необходимы переговоры для минимизации последствий для всех сторон, передает ТАСС.
Он призвал не подогревать антироссийскую риторику и страхи, «когда имеешь дело со страдающими паранойей восточными европейцами». По его мнению, «все они страдают паранойей».
Карлсон подверг критике насильственную мобилизацию на Украине и действия Владимира Зеленского. По его словам, подобный подход свидетельствует о том, что к людям относятся как к животным.
Он также отметил, что у США заканчиваются рычаги давления на Москву, а антироссийские санкции приносят больше ущерба самим американцам: «Каков конечный результат? Россия страшно обнищала? Нет», – сказал Карлсон, добавив, что американцы не поняли «природу российской экономики и цивилизации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что Россия при президенте Владимире Путине усилилась. Он отметил, что Германия заметно ослабла на фоне миграционной политики Ангелы Меркель.
На Украине допустили создание мобильных военкоматов в ближайшее время
Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает ТАСС. Депутат отметил, что юридических препятствий для организации мобильных территориальных центров комплектования на Украине не существует.
Он заявил: «С точки зрения правовой базы я не вижу препятствий для скорого создания мобильных ТЦК. Учитывая атаки на них, так как сейчас ТЦК находятся в определенных местах, считаю, что нормативные акты по созданию мобильных ТЦК могут быть одобрены на уровне командования вооруженных сил». Вениславский пояснил, что нормативные акты уже могут быть подготовлены для принятия решения по данному вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в российских силовых структурах сообщал, что удары по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику.
Женщина в Одессе попыталась подорвать здание ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата), ее задержали.
Минобороны заявило о уничтожении 74 украинских БПЛА над семью регионами России
В ночь на 21 июля в период с 23.20 до 7.00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что атаки были отражены в ряде регионов страны.
Так, 23 дрона были сбиты над Московской областью, из них 15 направлялись к Москве. Кроме того, 14 беспилотников были перехвачены в Курской области, 12 – в Ростовской, десять – в Брянской, еще десять – в Калужской.
Также отмечено уничтожение четырех дронов над Тульской областью и одного – над Липецкой.
В результате отражения атаки воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области за прошлую ночь нейтрализовали четыре беспилотника.
Ранее два беспилотника сбили при попытке атаки на Москву, их обломки упали в районе поселка Киевский.
Четыре столичных аэропорта утром возобновили прием и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля
Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.
Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.
Эта поддержка стала частью общего пакета помощи, запланированного на текущий год, который составляет 700 млн фунтов (940 млн долларов), передает ТАСС. Средства также будут направлены на закупку новых беспилотных летательных аппаратов, а также на ремонт и обслуживание ранее поставленных вооружений, отмечается в заявлении ведомства.
«Правительство Великобритании поддерживает эту политику, мы полностью будем играть нашу роль, чтобы она была успешной, усиливая борьбу Украины прямо сейчас и поддерживая нашу собственную и более широкую европейскую безопасность», – заявил британский министр обороны Джон Хили. Он добавил, что Лондон согласен участвовать в реализации плана президента США Дональда Трампа по закупке американских вооружений для Украины.
В коммюнике министерства отмечается, что с начала года Киев получил 50 тыс. военных дронов. Дополнительно еще 20 тыс. БПЛА были поставлены в рамках совместной коалиции под руководством Британии и Латвии.
Ожидается, что во время ближайшей встречи Контактной группы по военным поставкам на Украину, запланированной на 21 июля, будет объявлено о новом соглашении между Британией и Германией по закупке дополнительных ракет для систем ПВО. Германия выделит на эти цели более 170 млн евро, уточнили в британском Минобороны.
Ранее стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поставки Европой Киеву дронов, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань» не остановят российское наступление.