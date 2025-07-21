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Лондон отчитался о поставках ПВО и снарядов Украине на 200 млн долларов
Британия предоставила Украине военную помощь на сумму 150 млн фунтов (200 млн долларов), включая поставки противовоздушных систем, артиллерийских снарядов и беспилотников, сообщило минобороны Соединенного Королевства.
Эта поддержка стала частью общего пакета помощи, запланированного на текущий год, который составляет 700 млн фунтов (940 млн долларов), передает ТАСС. Средства также будут направлены на закупку новых беспилотных летательных аппаратов, а также на ремонт и обслуживание ранее поставленных вооружений, отмечается в заявлении ведомства.
«Правительство Великобритании поддерживает эту политику, и мы полностью будем играть нашу роль, чтобы она была успешной, усиливая борьбу Украины прямо сейчас и поддерживая нашу собственную и более широкую европейскую безопасность», – заявил британский министр обороны Джон Хили. Он добавил, что Лондон согласен участвовать в реализации плана президента США Дональда Трампа по закупке американских вооружений для Украины.
В коммюнике министерства отмечается, что с начала года Киев получил 50 тыс. военных дронов. Дополнительно еще 20 тыс. БПЛА были поставлены в рамках совместной коалиции под руководством Британии и Латвии.
Ожидается, что во время ближайшей встречи Контактной группы по военным поставкам на Украину, запланированной на 21 июля, будет объявлено о новом соглашении между Британией и Германией по закупке дополнительных ракет для систем ПВО. Германия выделит на эти цели более 170 млн евро, уточнили в британском Минобороны.
Ранее стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поставки Европой Киеву дронов, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань» не остановят российское наступление.