Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Россия предупредила Японию о недопустимости провокаций у границ
Sohu: Россия предупредила Японию о недопустимости провокаций у границ
Военные маневры России на Камчатке стали ответом на первые японские испытания противокорабельных ракет наземного базирования.
Россия ясно дала понять Японии, что не потерпит провокаций у своих дальневосточных границ, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский портал Sohu.
В публикации отмечается: «Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям».
Sohu подчеркивает, что российские вооруженные силы провели специальные учения по взаимодействию в пунктах базирования Тихоокеанского флота на полуострове Камчатка. Таким образом Россия показала, что даже в случае атаки на главную базу во Владивостоке Тихоокеанский флот сможет ответить контратакой.
Телекомпания Hokkaido Broadcasting сообщила, что 24 июня Япония впервые провела учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88». Представители японских общественных организаций обратились к правительству с требованием остановить данные учения, охарактеризовав их как прямую провокацию в адрес России.
Ранее Москва заявила резкий протест в адрес Токио после того, как японский катер провел тренировочные стрельбы рядом с российской границей без предварительного уведомления.
Экипажи ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» в Японском море провели учения по поиску и поражению подводной лодки условного противника.