Sohu: Россия предупредила Японию о недопустимости провокаций у границ

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия ясно дала понять Японии, что не потерпит провокаций у своих дальневосточных границ, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский портал Sohu.

В публикации отмечается: «Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям».

Sohu подчеркивает, что российские вооруженные силы провели специальные учения по взаимодействию в пунктах базирования Тихоокеанского флота на полуострове Камчатка. Таким образом Россия показала, что даже в случае атаки на главную базу во Владивостоке Тихоокеанский флот сможет ответить контратакой.

Телекомпания Hokkaido Broadcasting сообщила, что 24 июня Япония впервые провела учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88». Представители японских общественных организаций обратились к правительству с требованием остановить данные учения, охарактеризовав их как прямую провокацию в адрес России.

Ранее Москва заявила резкий протест в адрес Токио после того, как японский катер провел тренировочные стрельбы рядом с российской границей без предварительного уведомления.

Экипажи ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» в Японском море провели учения по поиску и поражению подводной лодки условного противника.