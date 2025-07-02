Тольяттинские выпускники раскаялись в исполнении песни про Бандеру

Tекст: Валерия Городецкая

Администрация гимназии отметила, что инцидент произошел 25 июня после выпускного вечера, когда семеро учеников нарушили запрет на нахождение несовершеннолетних ночью без взрослых и проигнорировали требование родителей сопровождать их домой, передает РИА «Новости».

Педагоги, ученики и родители с сожалением восприняли этот поступок, назвав его шокирующим. В гимназии подчеркнули, что одна из выпускниц сняла видео-селфи для Telegram-канала, где было запечатлено исполнение националистической песни. По словам самих выпускников, они не сразу осознали содержание звучащей издалека песни, а поняв, остановили одноклассника.

Из рассказа участников следует, что в парке также исполнялись другие композиции, включая гимн России и песню «Матушка Земля». В гимназии выразили уверенность, что урок этого случая останется в памяти ребят и не повторится вновь: «Зная о глубоком раскаянии всех выпускников... мы убеждены, что они никогда не повторят подобного впредь».

В сообщении также отмечается, что за 30-летнюю историю гимназии ни один ученик не привлекался к уголовной или административной ответственности. С начала спецоперации на Украине ученики и педагоги ведут волонтерскую деятельность, изготавливают окопные свечи и плетут защитные сети для военнослужащих.

Напомним, в Тольятти возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма после появления видео, на котором группа подростков в городском парке поет песню, посвященную Степану Бандере.

Газета ВЗГЛЯД отмечала: инцидент показал, что Киев активизировал работу с несовершеннолетними, и выясняла, какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать.