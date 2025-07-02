На Украине предложили ввести статус неграждан для поддерживающих Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил внедрить на Украине институт неграждан для поддерживающих Россию, передает ТАСС.

Притула отметил, что считает необходимым обсуждение статуса, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не обладает политическим влиянием: не голосует и не избирается.

Он подчеркнул необходимость изучить опыт Латвии и Эстонии, где существует категория неграждан, однако признал, что международное право предостерегает от введения подобных институтов.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая поддержала инициативу Притулы, заявив, что считает эту идею «очень правильной» на своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В Латвии и Эстонии неграждане лишены права участвовать в выборах в парламент и занимать государственные должности, однако могут голосовать на муниципальных выборах. Большинство неграждан в этих странах – русскоязычные жители. Власти России неоднократно критиковали подобные практики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила о намерении ликвидировать категорию неграждан в течение десяти лет. В 2024 году в Эстонии проживало около 60 тыс. неграждан.