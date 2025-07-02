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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    20 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    98 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    2 июля 2025, 04:59 • Новости дня

    Трамп пригрозил арестовать Мамдани на посту мэра Нью-Йорка

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидата от демократов на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани арестуют, если он в случае победы на выборах будет мешать депортации нелегальных мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос об отношении к обещаниям Мамдани противостоять усилиям Службы иммиграционного и таможенного контроля, Трамп заявил: «Тогда нам придется его арестовать».

    Трамп также подчеркнул, что «в стране не нужен коммунист», и заверил, что будет «внимательно следить» за ситуацией с Мамдани, передает ТАСС.

    Он отметил, что многие считают Мамдани нелегалом, и пообещал провести проверку. По мнению президента, сейчас кандидат исповедует коммунистические взгляды. «В идеале окажется, что он совсем не коммунист». сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мамдани победил на праймериз Демократической партии и наверняка выиграет выборы, которые пройдут в ноябре 2025 года.


    29 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан

    Политолог Трухачев: Азербайджан не в первый раз выступает с недружественными действиями по отношению к России

    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Азербайджану стоит с пониманием относиться к следственным действиям, проходящим в России в отношении выходцев из этой республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями.

    «Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально действовал во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

    «Конечно, приговор задержанным пока не огласили. Но расследование все же требует определенного времени. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать отношения с Россией», – предположил эксперт.

    «Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией. Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

    «Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – заключил Трухачев.

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями. Согласно заявлению ведомства, данное решение стало ответом на действия силовиков РФ в Екатеринбурге, где накануне были задержаны обвиняемые в ряде насильственных преступлений. Местные СМИ сообщали, что задержанные являются уроженцами Азербайджана.

    Напомним, Следственное управление СК по Свердловской области ранее заявило о разоблачении «этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». Отмечается, что ее участники были причастны к преступлениям в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают с правоохранительными органами.

    «Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», – говорится в сообщении. В воскресенье два обвиняемых по этому делу были заключены судом под стражу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения дипведомству Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

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    1 июля 2025, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ закупать его у США
    @ Jurgen Sprenger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Япония отказывается закупать американский рис, несмотря на значительный дефицит этого продукта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social заявил, что эта ситуация демонстрирует, «насколько испорченными стали страны по отношению» к США. «Я очень уважаю Японию, но они не хотят брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса», – заявил он.

    При этом политик намекнул, что намерен прояснить этот вопрос с японской стороной: «Иными словами, мы просто отправим им письмо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Япония «будет торговым партнером» США «еще много лет».

    Между Японией и США уже состоялось шесть раундов переговоров по вопросам пошлин. Японию на этих переговорах представляет министр по делам восстановления экономики Ресэй Акадзава. От лица США выступали министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник, а в начале первого раунда – и сам Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что японские корпорации, включая Toyota, Sony и Mizuho, рискуют потерять до 4 трлн иен (27,6 млрд долларов) из-за введения США новых пошлин. В июне Япония отменила встречу на высшем уровне с США после требований увеличить расходы на оборону.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    30 июня 2025, 05:11 • Новости дня
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    От Зеленского на саммите НАТО потребовали «убрать подальше кружку для подаяний»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Прошедший саммит НАТО стал посмешищем, отмечает портал Strategic Culture, указывая на то, как подхалимаж европейцев обслуживал дядюшку Сэма, любовно названному «папочкой», который даже позволил появиться на мероприятии вечно просящему денег главе киевского режима.

    «На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою кружку для подаяний. Он даже надел элегантный гражданский костюм вместо своего обычного военного косплея, что еще раз указывает на то, что организаторы НАТО решили уделить приоритетное внимание подхалимажу перед Трампом», – говорится в статье Strategic Culture.

    Издание едко замечает, что «европейские подхалимы из НАТО» даже преуменьшили обычные просьбы об увеличении военной помощи Украине, зная, что это раздражает Трампа с его навязчивой идеей сократить денежные потери из-за неудавшейся опосредованной войны против России, пишет издание.

    В этот раз конфликт на Украине был лишь второстепенным вопросом, тогда как стремление во всем угодить американскому гостю, подлизавшись к его самолюбию, стало центральной задачей для всех. И у них получилось.

    «Получив еще больше денег от европейских налогоплательщиков, Трамп покинул саммит НАТО с новым, счастливым взглядом на организацию. Он отказался от своих прежних претензий к европейским «нахлебникам» и подтвердил приверженность США пункту о совместной обороне альянса», – иронизирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

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    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня
    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

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    1 июля 2025, 21:30 • Новости дня
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    @ REUTERS/Vincent Alban

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.

    Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.

    Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».

    Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.

    Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.

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    29 июня 2025, 07:29 • Новости дня
    WP разоблачила антиамериканский законопроект Грэма о санкциях против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.

    Принятие законопроекта Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) равносильно введению 500-процентных пошлин практически для каждого крупного торгового партнера США. В этом году американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну с остальным миром, и у них нет особого желания вступать в новую, пишет Washington Post (WP).

    Законопроект Грэма вводит 500-процентный тариф для любой страны, которая «сознательно продает, поставляет, переводит или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенную в Российской Федерации, отмечается в статье.

    «500-процентный тариф, по сути, прекратил бы торговлю США с любой из этих стран. Для сравнения, в настоящее время самый высокий тариф, введенный США в отношении любой страны, – это совокупные 55-процентные тарифы для Китая. На первый взгляд, карательный 500-процентный тариф для стран, торгующих с Россией, может показаться хорошим решением, но первая проблема заключается в том, что многие страны, которые не считаются врагами США, покупают российскую сырую нефть. Да, Китай импортирует больше всего, но торговая война США с Китаем уже идет полным ходом. А Индия покупает энергоносители на втором месте по объему, Турция, которая часто является трудным союзником по НАТО, и Европейский союз находятся на третьем месте», – поясняет газета.

    WP пишет, что у законопроекта Грэма более 80 соавторов, то есть примерно четырем пятым сенаторов явно нравится идея ужесточения политики в отношении России. Не столь ясно, продумали ли сенаторы, что именно будет реализовано в законопроекте и как это отразится на США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    30 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Москалькова получила запрос от Азербайджана из-за задержаний в Екатеринбурге

    Омбудсмен Азербайджана обратился к Москальковой по задержаниям в Екатеринбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру после обращения коллеги из Азербайджана Сабины Алиевой по поводу задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге 27 июня.

    Москалькова сообщила в своем Telegram-канале о получении обращения от омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой по факту задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. В числе поднятых тем – выяснение обстоятельств задержания, причинения телесных повреждений и смерти граждан.

    Москалькова заявила, что направила в Генеральную прокуратуру ходатайство о проверке законности и обоснованности задержаний, а также соблюдения прав подозреваемых и потерпевших.

    Дополнительно Москалькова уточнила, что поддерживает постоянный контакт с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая координирует работу с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

    МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге.

    МВД и Следственный комитет заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории страны.

    Политологи объясняют, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    1 июля 2025, 08:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что без субсидий Маск «прикроет лавочку» и вернется домой в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель Илон Маск смог бы получать больше субсидий, чем кто-либо в истории, однако без государственной поддержки ему пришлось бы прекратить бизнес и вернуться на родину в Южную Африку.

    Трамп выступил с критикой Илона Маска из-за его отношения к американскому законопроекту о расходах и налогах, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что электромобили являются хорошей технологией, однако, по его мнению, не следует заставлять всех переходить на них.

    Он отметил, что Маск получает больше субсидий, чем кто-либо другой в истории, и подчеркнул, что без государственной поддержки ему, вероятно, пришлось бы закрыть бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Трамп также заявил, что без запусков ракет, спутников и производства электрокаров США могли бы сэкономить значительные средства.

    Он предложил американскому департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял Маск, пристально проверить деятельность предпринимателя.

    Ранее американский предприниматель снова раскритиковал законопроект президента США, указав на его способность вогнать страну в долговое рабство.

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    1 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов
    @ realDonaldTrump

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп представил новые духи Victory 45-47 по цене 249 долларов за флакон, выпущенные в лимитированной серии с золотой статуэткой.

    Дональд Трамп анонсировал запуск новой парфюмерной линии под названием «Victory 45-47», сообщает Independent. Новый аромат поступил в продажу в понедельник вечером и, по словам Трампа, предназначен для мужчин и женщин, которые «выбирают победу, силу и успех».

    Флакон аромата продается по цене 249 долларов и выполнен в стиле «иконической» золотой статуэтки, при этом продукт заявлен как «лимитированное издание». Выпуск новых духов продолжает линейку парфюмов Трампа, которые начали продаваться в декабре прошлого года.

    Женская версия аромата описывается как символ «уверенности, красоты и неудержимой решимости», а мужская – как олицетворение «силы, уверенности и целеустремлённости». В промоакции Дональд Трамп также призвал приобрести новинку не только для себя, но и для близких, пожелав покупателям получать удовольствие и «продолжать побеждать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Трампа понесла убытки из-за обвинений во «вмешательстве России» в выборы. Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков. Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса.

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    30 июня 2025, 03:07 • Новости дня
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    Трамп заявил о найденном «очень состоятельном покупателе» для TikTok
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что нашел очень состоятельных покупателей для TikTok, которых он назовет недели через две.

    «Это группа очень богатых людей... Я думаю, мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, полагаю, что председатель Си сможет это сделать»,  – цитирует Трампа Yahoo News.

    В прошлом году TikTok было приказано найти нового владельца для своей деятельности в США или столкнуться с запретом после того, как политики заявили об опасениях, что конфиденциальные данные об американцах могут быть переданы китайскому правительству.

    Владелец видеоприложения Bytedance неоднократно отрицал подобное.

    Первоначально крайний срок для поиска покупателя был 19 января, и многие пользователи были шокированы, когда приложение «отключилось» на несколько часов в этот день, но затем было восстановлено.

    Однако президент США несколько раз продлевал срок. Последнее продление было 19 июня, когда он подписал указ о переносе его на 17 сентября.

    Последние комментарии Трампа говорят о том, что несколько человек объединяются, чтобы взять под контроль приложение в США.

    Среди тех, кто, по слухам, может стать потенциальными покупателями, значатся суперзвезда YouTube Mr Beast, американский стартап поисковой системы Perplexity AI и Кевин О'Лири – инвестор из Shark Tank (американская версия Dragons' Den).

    В апреле Bytedance заявила, что все еще ведет переговоры с правительством США, но существуют «разногласия по многим ключевым вопросам».

    Считается, что китайскому правительству придется одобрить любое соглашение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, итальянский блогер Хаби Лейм был задержан в аэропорту Лас-Вегаса, когда обнаружилось, что он нарушил правила пребывания по визе.

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    29 июня 2025, 23:41 • Новости дня
    Military.com узнал о новой доктрине армии США против небритых служащих

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая доктрина, которая может быть утверждена в ближайшее время, требует от служащих американской армии быть начисто выбритыми, а если этого не происходит, придется объяснить причину, и если она медицинского характера, служащему окажут лечение.

    Новая армейская доктрина США запретит постоянный отказ от бритья и потребует от медицинского персонала разработки официальных планов лечения военнослужащих с заболеваниями кожи, узнал портал Military.com.

    Солдаты с проблемной кожей могут быть направлены на лазерное лечение.

    «Те, кто нуждается в освобождении от бритья более чем на 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть уволены из армии. Подразделения вооруженных сил также будут обязаны повторно ознакомить личный состав со стандартами ухода за собой в течение 90 дней после введения этой доктрины», – сказано в материале.

    В статье указывается на то, что чаще всего кожными заболеваниями страдают чернокожие военнослужащие и новая доктрина может привести к расистскому исключению их из рядов американской армии.

    Пентагон может оплатить лазерное лечение бойца, но это может стоить тысячи долларов на одного солдата, в зависимости от количества необходимых сеансов. Неясно, скольким солдатам потребуется эта процедура.

    По оценкам Американского остеопатического колледжа дерматологии, до 60% чернокожих мужчин страдают кожными заболеваниями. Лазерное лечение может привести к образованию рубцов и изменению пигментации кожи.

    По мнению одного из старших унтер-офицеров, в этой статье доктрины высок процент расовой подоплеки, потому что никакой тактической причины в этом нет.

    «Вы можете быть невероятным профессионалом и с растительностью на лице», – сказал офицер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в январе подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации. Он также распорядился уволить в течение месяца из ВС США трансгендеров.

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    30 июня 2025, 03:38 • Новости дня
    WSJ узнала о большом влиянии на Трампа сенатора Грэма

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Дональда Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики, пишет WSJ.

    «Линдси Грэм хотел, чтобы президент Трамп нанес удар по Ирану. Это желание резко расходилось со взглядами многих людей в окружении президента, которые призывали его держаться подальше от конфликта. Но республиканец из Южной Каролины считал, что у США есть небольшой шанс подорвать ядерные амбиции Тегерана и предотвратить катастрофическую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, о которой он предупреждал», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В статье отмечается, что Грэму, чтобы убедить Трампа, пришлось обратиться к одному из безотказных методов, которые он выработал за время бурной почти десятилетней дружбы, в течение которой мир и ссоры сменяли друг друга.

    «Грэму пришлось воззвать к желанию Трампа заслужить доверие», – раскрывает газета секрет сенатора.

    WSJ пишет, что накануне авиаудара по ядерному центру Ирана Трамп и Грэм играли в гольф, что последний так же использовал в своих интересах. Он постоянно давил на то, что у Трампа есть шанс смыть позорное пятно от предшественника Джо Байдена и вывода войск США из Афганистана. Грэм призывал Трампа сделать это и тот не устоял.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.


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    29 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп допустил наличие у Ирана дополнительного ядерного объекта

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    «Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что они располагают тремя основными объектами», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

    Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон считает, что  ядерная программа Ирана уничтожена и не подлежит восстановлению. У Ирана по этому поводу другое мнение.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

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    1 июля 2025, 09:21 • Новости дня
    С 1 июля не сдавших биометрию иностранцев начали отключать от связи

    Tекст: Александра Юдина

    Отключение от мобильной связи иностранных граждан, не прошедших регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), стартовало первого июля, сообщили в министерстве цифрового развития.

    С начала года иностранцы могут заключать договоры с операторами только при наличии регистрации в ЕБС, при этом допускается оформление не более десяти сим-карт на человека, передает ТАСС.

    Ведомство отметило, что по договорам, заключенным ранее, иностранным гражданам следовало пройти биометрическую регистрацию до первого июля. В сообщении министерства указывается, что операторы начали поэтапное отключение связи для тех, кто не выполнил это требование.

    По информации Минцифры, на данный момент в ЕБС зарегистрировалось более двух миллионов иностранных граждан, которые оформили договоры мобильной связи по новым правилам.

    Напомним, Минцифры обязало иностранцев регистрировать биометрию при покупке SIM-карт.

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