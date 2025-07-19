В Дагестане возбудили дело после ДТП с грузовиком с детьми в кузове

Tекст: Мария Иванова

Уголовное дело возбуждено после ДТП с грузовиком в Гунибском районе Дагестана, в результате которого пострадали 18 детей, передает ТАСС.

Следственное управление СК по республике сообщило: «Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)».

Как установили следователи, 19 июля водитель УАЗ не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся возле села Салта. В салоне находились два взрослых и 18 несовершеннолетних, дети находились в кузове грузовика.

По информации Минздрава Дагестана, в аварии пострадали 18 детей и три взрослых, трое из которых, включая одного ребенка, получили тяжелые травмы. Пострадавших планируют транспортировать вертолетом в больницы Махачкалы.

Прокуратура Дагестана и региональное управление СК отмечают, что дети перевозились именно в грузовом автомобиле, а не в автобусе, как сообщалось ранее. МВД Дагестана уточнило, что всего в машине находились 20 детей в возрасте от семи до 15 лет. Большинство из них получили ушибы и ссадины, у двух подростков – более серьезные травмы.

Власти республики и правоохранительные органы проводят проверки по факту происшествия, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в районе села Салта на территории Гунибского района Дагестана перевернулся пассажирский автобус, в котором, предположительно, находились дети.