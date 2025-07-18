В Киеве и Запорожье прогремели взрывы

Tекст: Вера Басилая

В Киеве и в Запорожье прогремели взрывы, передает ТАСС.

Украинские СМИ сообщили, что в Киеве после сообщений о взрывах была объявлена воздушная тревога. Аналогичные мероприятия введены и в подконтрольном Киеву Запорожье.

Ранее в этих городах уже поступали сообщения о взрывах, отмечают украинские СМИ.

Ранее в городе Сумы на севере Украины произошел новый мощный взрыв на фоне воздушной тревоги в регионе.

Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.