Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
В Сумах повторно прогремел мощный взрыв на фоне тревоги
В городе Сумы на севере Украины был зафиксирован новый мощный взрыв на фоне действующей воздушной тревоги в регионе.
В городе Сумы на севере Украины вновь произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Информация о характере взрыва и возможных последствиях не раскрывается.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах. Сейчас в Сумской области действует режим воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога. Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.