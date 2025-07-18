В Сумах повторно прогремел мощный взрыв на фоне тревоги

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Сумы на севере Украины вновь произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Информация о характере взрыва и возможных последствиях не раскрывается.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах. Сейчас в Сумской области действует режим воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога. Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.