В НАТО назвали дату проведения внеочередного заседания по военной помощи Украине

В НАТО назначили внеочередное заседание по военной помощи Украине на 21 июля

Tекст: Дарья Григоренко

«Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в виртуальном заседании оборонной контактной группы по Украине 21 июля», – говорится в информационном сообщении, передает ТАСС.

Других подробностей, в том числе о повестке встречи или возможной связи с предложением президента США Дональда Трампа продавать странам Евросоюза американское оружие для Украины, пресс-служба не привела.

Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.