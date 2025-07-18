Стефанишина признала координацию Ермаком отношений Киева с Вашингтоном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак курирует отношения Киева и Вашингтона, передает ТАСС. До получения согласия от американской стороны Стефанишина назначена специальным уполномоченным по развитию сотрудничества с США.

В интервью изданию «Европейская правда» Стефанишина подчеркнула: «Мы также подробно координируемся с Андреем Ермаком, потому что он – основной «файлхолдер» в этой сфере». Она пояснила, что этот статус будет действовать до завершения всех процедур, связанных с ее назначением послом.

Стефанишина выделила два главных приоритета своей работы: реализация так называемого «минерального соглашения» и организация механизма закупки американского оружия. По ее словам, предложения стать представителем Киева в Европейском союзе она не получала, поскольку европейские институции пока не готовы принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отказался согласовать кандидатуру Рустема Умерова на пост посла Украины в США из-за его лояльности Андрею Ермаку. Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.