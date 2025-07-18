Израильские беспилотники нанесли удары по ополченцам в Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские беспилотники нанесли удары по формированиям ополченцев арабских племен в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. По данным источников, израильские БПЛА совершили не менее четырех атак по позициям ополченцев к западу от административного центра провинции. Информации о потерях среди бедуинских формирований не поступало.

Ранее израильские беспилотники атаковали автоколонны ополченцев на шоссе Пальмира – Хомс, которые двигались на юг. В самом регионе наблюдается обострение ситуации: 17 июля возле города Эс-Сувейда произошли ожесточённые перестрелки между силами самообороны горцев-друзов и отрядами арабских племен, поддерживаемых Дамаском, сообщает телеканал Syria TV.

Агентство SANA информирует, что после ухода правительственных войск друзы начали преследовать семьи бедуинов-ополченцев в Эс-Сувейде. На востоке города зафиксированы убийства мирных жителей, среди которых были женщины и дети. По версии газеты Al Watan, за насилием стоят сторонники радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который выступает за неповиновение центральным властям и поддерживает курс на сближение с Израилем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.