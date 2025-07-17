Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

«Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

«Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.