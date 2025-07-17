Сотрудник военкомата пробил колеса автомобиля уклониста на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в поселке Дубовцы Черновицкой области, передает ТАСС.

Сотрудники территориального центра комплектования остановили автомобиль для проверки документов, установив, что за рулем находился мужчина, находящийся в розыске как уклонист от мобилизации.

В пресс-службе областного ТЦК подтвердили, что один из военнослужащих, чтобы предотвратить возможную попытку бегства, намеренно пробил колеса транспортного средства задержанного. «Один из военнослужащих ТЦК, пытаясь не допустить повторного побега, применил меры предосторожности, а именно пробил колеса транспортного средства гражданина», – говорится в заявлении.

После задержания мужчину направили на военно-врачебную комиссию, а затем отправили к месту прохождения военной службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило нанесение ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ. В Харькове и Запорожье произошли взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание местного военкомата.