Режиссер Стоун заявил, что гордится фильмом о президенте России

Режиссер Стоун назвал фильм о Путине актуальным

Tекст: Вера Басилая

Американский режиссер Оливер Стоун в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что гордится своим фильмом о президенте России Владимире Путине, передает ТАСС.

По словам Стоуна, он по-прежнему считает картину актуальной.

«Я задал ему важные вопросы. И, прежде всего, об Украине. Это была серьезная проблема уже в 2016 году», – подчеркнул режиссер.

Стоун отметил, что ему интересны отношения между Россией и США, добавив, что хотел бы видеть сотрудничество между странами. Он также выразил мнение, что переворот на Украине в 2014 году был спровоцирован США, что, по его словам, стало началом «ужасного периода» в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Говоря о возможном фильме о Дональде Трампе, режиссер отметил, что это была бы «картина о хаосе», поскольку, как считает Стоун, президент США не придерживается четкого плана и часто меняет свои решения.

Оливер Стоун – обладатель трех премий «Оскар», пяти «Золотых глобусов» и одной BAFTA. В 2017 году он выпустил фильм «Интервью с Путиным», созданный на основе многолетних бесед с главой российского государства. В 2016 году Стоун снял фильм «Украина в огне», а в 2019-м представил продолжение – «В борьбе за Украину».

Ранее американский режиссер Оливер Стоун посетил военный парад в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В конце апреля Владимир Путин и Оливер Стоун провели встречу на полях просветительского марафона «Знание. Первые».