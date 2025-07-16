Полиция задержала украинца за угрозы взрывов школ Словакии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подозреваемый в рассылке электронных писем с угрозами взрывов бомб в словацких и чешских школах задержан в Днепре на юго-востоке Украины, передает ТАСС. О задержании сообщил совместный полицейский отряд из Словакии, Чехии и Украины, который проводит операцию в городе.

«Состоящий из полицейских Словакии, Чехии и Украины отряд проводит операцию в Днепре в связи с угрозами взрывов бомб в школах в сентябре 2024 года», – говорится в сообщении пресс-службы словацкой полиции. В ходе операции был задержан гражданин Украины.

В Днепре также проходят обыски в домах и других помещениях, где, по данным полиции, могут находиться подозреваемые. Сотрудники изымают компьютерную технику и мобильные телефоны, потенциально связанные с рассылкой угроз.

Напомним, в сентябре 2024 года сотни школ и детсадов в Словакии и Чехии получили письма с угрозами взрывов. Тогда пришлось срочно эвакуировать учеников и отменить занятия. Словацкие власти охарактеризовали инцидент как теракт и отметили, что виновным грозит пожизненное заключение.



