  • Новость часаВ Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
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    Чем обернутся угрозы Трампа в адрес покупателей российской нефти
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    У Трампа заметили болезнь Байдена
    Подсчитан объем военной помощи США Украине с 2014 года
    Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии
    Турецкие СМИ заявили о боях армии Сирии с «террористами» в провинции Алеппо
    Против сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга завели дело
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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    16 июля 2025, 11:30 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии у Путина планов беседовать с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин пока не планирует новый разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет. Но он может быть очень быстро организован», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также Песков отмечал, что президент России самостоятельно определит, будет ли комментировать высказывания Трампа.

    15 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    СМИ: Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    В обсуждении вопроса военной поддержки Киева Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США по этому вопросу.

    Влияние первой леди Мелании Трамп на решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине было раскрыто автором книги о первой леди Мэри Джордан. Она отметила: «Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», пишет «Лента.ру».

    Эксперт подчеркнула, что мнение Мелании Трамп может быть значительно важнее, чем советы многочисленных советников и экспертов, окружающих президента.

    По данным издания, несмотря на наличие широкого круга специалистов, Мелания Трамп способна оказывать значительное влияние на политические решения Дональда Трампа, особенно в чувствительных вопросах внешней политики.

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    15 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Пушков объяснил отказ Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Отказ президента США Дональда Трампа от поставок Киеву дальнобойных ракет JASSM и запрет на удары по Москве могут быть проявлением нежелания резкой эскалации конфликта с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Трамп попытался таким образом опровергнуть им сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Он также исключил поставки Украине ракет JASSM с дальностью действия от 300 до 900 км. Явно хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Пушков отметил, что объективно последние заявления Трампа и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    До этого Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

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    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (14)
    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    Сенатор Грэм посоветовал спросить Иран, что будет с Россией через 50 дней
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит Россию по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

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    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Комментарии (39)
    15 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания президента США Дональда Трампа о поставках систем Patriot вызвали вопросы у украинских военных, которые ожидают разъяснений от Вашингтона по количеству и комплектации.

    О том, что украинская сторона не смогла понять, что именно имел в виду Дональд Трамп, говоря о передаче 17 систем Patriot, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы точно не знаем... 17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно».

    Скибицкий пояснил, что Германия ранее согласилась передать Киеву две системы Patriot, а Нидерланды – одну. Таким образом, по оценкам украинской стороны, можно было бы получить 18 пусковых установок для трех систем, что близко к 17, но не совпадает с заявлением Трампа.

    После высказываний президента США министерство обороны США не смогло внести ясность в ситуацию и уточнить детали возможных поставок, отмечает источник. Украина ожидает дополнительных разъяснений от американской стороны по количеству и характеристикам упомянутых комплексов.

    В ходе беседы Скибицкий также подтвердил, что Трамп и Зеленский в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности не было достигнуто. Скибицкий признал, что даже при возможных поставках Украина не сможет полноценно применять Tomahawk из-за отсутствия необходимых средств для использования этих ракет.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Телеканал CNN сообщал, что США рассматривают передачу ракет и боеприпасов Киеву через НАТО.


    Комментарии (7)
    15 июля 2025, 21:32 • Новости дня
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    «Мы не собираемся этого делать», – подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Газета The Washington Post писала, что в новый пакет военной помощи Украине, о котором ранее заявил Трамп, могут включить дальнобойные ракеты ATACMS.

    Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

    Обозреватель WP Дэвид Игнатиус сообщал, что Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), но не включил их в список поставляемого вооружения.

    Комментарии (14)
    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (7)
    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

    Комментарии (2)
    16 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона отказалась поддержать американскую инициативу по закупке вооружений для киевского режима, об этом сообщили осведомленные французские источники.

    Франция не была упомянута среди стран, готовых присоединиться к этой программе, во время встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники издания пояснили, что французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    15 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.

    По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.

    «Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    9 комментариев

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.

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    16 июля 2025, 08:31 • Новости дня
    Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии
    Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии
    @ Spc. Jared Simmons/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии, Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

    По словам Трампа, ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять на Украину, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что поставки организованы через Германию, которая впоследствии восполнит свой арсенал, а США, как подчеркнул политик, «получают полную оплату» за эти вооружения.

    Россия неоднократно выступала против передачи западных вооружений на Украину, указывая, что такие действия препятствуют мирному урегулированию и фактически вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как возможные законные цели для российских военных.

    В Кремле также отмечали, что продолжение поставок оружия Украине со стороны стран Запада лишь усугубляет ситуацию и препятствует началу переговоров, создавая дополнительные риски дальнейшей эскалации.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которой они сейчас не нужны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок этих систем на Украину.

    Министерство обороны США не смогло разъяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о передаче 17 комплексов Patriot.

    Украинская сторона также не смогла понять, что имел в виду Дональд Трамп.

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    16 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на мероприятии в Пенсильвании, Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, забыл имена соратников и сообщил, что его умерший в 1985 году дядя преподавал американскому террористу Теодору Качинскому (Унабомберу).

    Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, во время выступления в Питтсбурге вызвал обеспокоенность, забывая имена своих соратников и рассказывая истории, не соответствующие действительности, сообщает The Independent.

    На мероприятии «Энергетика и инновации», организованном сенатором Дэйвом МакКормаком, Трамп перепутал присутствующих, не смог вспомнить, кто приехал с ним, и удивился, услышав, что другие остались в Вашингтоне работать над новым законопроектом.

    Особое внимание вызвал эпизод, когда Трамп рассказал, что его дядя, физик Джон Трамп, якобы преподавал будущему террористу Теодору (Тэду) Качинскому в Массачусетском технологическом институте (MIT).

    Президент сообщил: «Качинский был одним из его студентов. Знаете, кто такой Качинский? Между безумцем и гением – небольшая разница». Трамп далее заявил, что расспрашивал дядю о том, каким студентом был Качинский, и тот описал его как способного, но склонного к критике других.

    Однако, по данным издания,Качинский никогда не учился в MIT и не мог быть студентом Джона Трампа. К тому же, Джон Трамп умер в 1985 году, до того как Качинский стал широко известен как Унабомбер. Присутствовавшие отреагировали на этот рассказ сдержанно, а часть наблюдателей предположила, что Трамп спутал Качинского с кем-то другим.

    В ходе речи Трамп также затруднился с произношением фамилии своего давнего помощника Майкла Крациоса. Кроме того, он заявил, что сумел привлечь в экономику Соединенных Штатов 16 трлн долларов инвестиций, хотя реальный объем экономики страны составляет около 30 трлн долларов.

    На фоне того, как 80-летний Джо Байден покинул президентскую гонку из-за сомнений в его возрастных и когнитивных способностях, именно Трамп теперь стал самым возрастным лидером в истории США – он будет почти 83-летним к концу своего возможного второго срока в 2029 году, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление отличным знанием английского языка у президента Либерии, возможно, не зная, что английский – официальный язык этой страны.

    Трамп также ошибся в имени президента Шри-Ланки в официальном письме.

    Недавно он высказал мнение о необходимости заменить в США название «соккер» на привычный «футбол».

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    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 16:30 • Новости дня
    Лавров: Россия хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если бы Украина неделю назад согласилась назвать дату третьего раунда переговоров, то президент США Дональд Трамп мог бы не предоставлять России 50 дней на урегулирование ситуации, а сократить этот срок до 30 дней, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине Лавров отметил, что Москва неоднократно передавала разъяснения по этому вопросу американской стороне, в том числе во время личных встреч, передает ТАСС.

    «Если эти наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах на полях мероприятий, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу? Трудно судить, что за этим стоит, но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось», – сказал министр.

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    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    16 июля 2025, 06:23 • Новости дня
    WSJ: В Киеве не могут понять сути заявлений Трампа
    WSJ: В Киеве не могут понять сути заявлений Трампа
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Специфический стиль общения американского президента Дональда Трампа затрудняет понимание сути того, что он говорит, а то и вводит в заблуждение, отметила WSJ, ссылаясь на слова одного из украинских чиновников.

    На следующий день после того, как Трамп пообещал предоставить Украине новое оружие, он предостерегает Киев от нанесения удара по Москве. Его комментарии прозвучали менее чем через две недели после того, как он спросил, способен ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Белый дом говорит, что это был всего лишь вопрос.

    Президент Трамп заявил во вторник, что США не планируют предоставлять ракеты дальнего радиуса действия Украине в рамках новой инициативы по оказанию помощи, и предостерег Киев от нападок на Москву.

    Его комментарии журналистам в Белом доме прозвучали на следующий день после того, как Трамп заявил, что США достигли соглашения с европейскими союзниками о предоставлении нового оружия для использования Украиной, и предупредил, что он может ввести новые тарифы против России и ее торговых партнеров, если Москва не предпримет шагов по заключению сделки с Украиной.

    Эти примеры показывают, как своеобразен стиль принятия решений у американского президента, либо его просто не совсем понимают.

    WSJ приводит фразу одного из украинских чиновников, который заявил, что в словах Трампа каждый слышит то, что хочет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, высказывания президента США Дональда Трампа о поставках систем Patriot вызвали вопросы у украинских военных, которые ожидают разъяснений от Вашингтона по количеству и комплектации.

    Кроме того, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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