Бывший премьер Украины назвал Трампа причиной затухания темы выборов

Tекст: Ирма Каплан

«Тема проведения выборов была поднята Трампом в момент его вступления в должность. Он в январе и феврале заявлял, что (Владимир) Зеленский – диктатор, у которого просрочен срок полномочий, что он является главным препятствием на пути к миру, поэтому надо провести выборы», – напомнил Азаров в беседе с ТАСС.

Однако, отметил экс-премьер Украины, стоило позиции Трампа измениться – а он не поднимает тему выборов последние несколько месяцев, и тема ушла на задний план. К тому же в очередной раз на Украине продлено военное положение.

Азаров добавил, что идея Трампа о необходимости выборов на Украине не получила на Западе поддержки, а на Украине не осталось настоящей оппозиции.

«Исчезли даже разговоры о том, что Зеленский нелегитимен. Хотя он как был нелегитимным, так и остается нелегитимным. Но поскольку раньше хотя бы Трамп поднимал этот вопрос, сейчас его никто не поднимает», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Верховная рада одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 16-й раз еще на три месяца, установив новый срок в ноябре.