Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.2 комментария
СК возбудил дело против журналиста Кузнеца
СК возбудил дело против журналиста Дмитрия Кузнеца
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца по статье об участии в деятельности нежелательной на территории России организации, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В пресс-службе СК РФ сообщили: «Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ Дмитрия Кузнеца», передает ТАСС.
Кузнеца подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 284.1 УК РФ. Эта статья касается осуществления деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.
Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы рассматривает вопрос о заочном аресте основательницы издания «Медуза*» (иноагент, нежелательная организация) Галины Тимченко (признана иноагентом), которую обвиняют в организации деятельности нежелательной организации. Как писала газета ВЗГЛЯД, СК возбудил дело против основательницы издания Meduza* Тимченко. МВД объявило ее в розыск.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента