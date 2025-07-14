Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
Дмитриев заявил об эффективности диалога между Россией и США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил важность конструктивного общения между Россией и США для глобальной стабильности.
По его словам, конструктивный диалог между Россией и США значительно эффективнее безрезультатных попыток давления.
В своем сообщении в Telegram-канале он заявил: «Этот диалог будет продолжен – несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна – она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России». Дмитриев добавил, что равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество являются основами глобальной безопасности и устойчивого мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники Клинтон после выборов 2016 года начали распространять ложные сведения о связях Дональда Трампа с Россией.
Он обратился к европейским политикам с призывом игнорировать заявления бывшего президента США Джо Байдена. Дмитриев также призвал Европу слушать Дональда Трампа, а не Байдена.