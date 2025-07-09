Дмитриев обвинил команду Клинтон в подрыве репутации Трампа

Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС

Политолог Бордачев: Тарифные угрозы Трампа в адрес БРИКС – приглашение к переговорам

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и Вашингтону в частности. В то же время решения организации могут восприниматься как носящие антиамериканский характер. Действия объединения в некотором смысле мешают Штатам извлекать ренту из происходящих в мире процессов», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

По его словам, покупку любого не американского товара или оплату картой, не привязанной к платежной системе США, глава Белого дома Дональд Трамп может трактовать, как действие, направленное против интересов его страны.

«При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», – уточнил аналитик.

«Кроме того, у США и Китая – одного из лидеров БРИКС – потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны – как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», – резюмировал собеседник.

В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%». «Исключений из этой политики не будет», – написал глава Белого дома.

Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, отметил в свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов», – цитируют Пескова «Известия».

Днем ранее президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил о необходимости дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах между странами – членами организации.

«Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – сказал он.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил о проработке в БРИКС независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, трансграничной платежной инициативы, создании перестраховочных мощностей и повышении эффективности особых экономических зон.

По словам дипломата, сейчас в организации совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут стопроцентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Также глава Белого дома заявил, что организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, была создана для «плохой» цели, не уточнив, для какой именно.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.