Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.0 комментариев
Журналист Боуз: Сенатор Грэм «признал» Украину частью России
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) признал, что Украина является территорией России, заявил журналист Чей Боуз.
Боуз с иронией отметил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что политик фактически признал территориальную принадлежность Украины к России, заявив, что «игра в отношении России скоро изменится», передает РИА «Новости».
Сенатор Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) известен своей антироссийской позицией и неоднократно выступал за ужесточение санкций. В прошлом Грэм вносил законопроект, предусматривающий импортные пошлины в 500% на товары из стран, которые закупают у России энергоресурсы и уран.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что продвижение подобного законопроекта возможно только при одобрении Дональда Трампа, которого сенаторы считают ключевой фигурой по этому вопросу.
Ранее Грэм предупредил, что Китай, Индия и Бразилия могут «пострадать», если не прекратят «помогать» России. Белый дом объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля.