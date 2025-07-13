МИД назвал статью Axios о Путине «грязной политизированной кампанией»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявили в МИД, публикация американского издания Axios о якобы призыве президента России Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США является «грязной политизированной кампанией», передает ТАСС. В ведомстве отметили, что статья под заголовком о сенсационном призыве Путина к Ирану, по их мнению, направлена на эскалацию напряжённости вокруг иранской ядерной программы.

МИД подчеркнул, что Москва всегда выступала за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами. Российская сторона неоднократно выражала готовность содействовать поиску взаимоприемлемых решений в данном вопросе.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «призывают ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе.