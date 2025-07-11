Песков отказался раскрыть подробности новых предложений по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Песков заявил на брифинге: «Я не мог бы рассказать [о предложениях РФ] по понятным причинам», передает ТАСС.

В пятницу Лавров не стал комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине.

Ранее Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. Кроме того, Рубио подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.