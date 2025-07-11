Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.3 комментария
Песков отказался раскрыть подробности новых предложений по Украине
Россия не планирует раскрывать детали новых предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые глава МИД Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил на брифинге: «Я не мог бы рассказать [о предложениях РФ] по понятным причинам», передает ТАСС.
В пятницу Лавров не стал комментировать заявления госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине.
Ранее Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. Кроме того, Рубио подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.