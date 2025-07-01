Путин поручил оказать помощь пострадавшим при терактах на железной дороге

Tекст: Александра Юдина

Российские власти до начала августа организуют поддержку для жителей Брянской и Курской областей, пострадавших из-за атак украинских формирований на железную дорогу, передает ТАСС.

К 1 августа ведомства и компания должны организовать помощь людям, пострадавшим в результате нападений на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях 31 мая – 1 июня 2025 года, а также членам семей погибших.

В перечне указано, что поддержка должна быть всесторонней – как для пострадавших, так и для семей погибших.

Ранее сотрудник РЖД Александр Щигарцов рассказал, как спасал людей из вагонов после происшествия в Выгоничском районе Брянской области.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям принять необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при инцидентах на железной дороге в Курской и Брянской областях.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создания военного трибунала, чтобы привлечь к ответственности украинских преступников, совершавших теракты и обстрелы.