Сухой порт на 200 тыс. контейнеров открылся в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Порт открылся при поддержке инвесторов из ОАЭ, его проектная мощность – 200 тыс. контейнеров в год, а на нынешнем этапе он уже сможет обрабатывать 100 тыс. контейнеров, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В осуществление первой фазы вложено свыше 21 млн долларов.

По словам Ираклия Кобахидзе, порт станет первым в регионе таким для современной обработки контейнеров.

В основном он рассчитан на грузы из Китая и Дальнего Востока.

Как отметил председатель грузинского кабмина, «вместе с морскими портами в Батуми и Поти и в будущем в Анаклиа Тбилисский сухой порт будет играть стратегическую роль в росте грузоперевозок в регионах Кавказа и Центральной Азии по «срединному коридору».

Он также подчеркнул близость к порту автомобильных и железнодорожных путей, границ Армении и Азербайджана, а также Тбилисского международного аэропорта.

«Таким образом порт станет эффективным логистическим центром, региональным хабом контейнеров», – заявил премьер-министр Грузии.

Порт, который начнет функционировать 4 июня, расположился на территории в 28 гектаров.