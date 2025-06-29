Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле

Tекст: Ольга Иванова

Грэм уточнил, что обсуждение начнется на следующий день после июльского перерыва, то есть 7 июля. Сенатор подчеркнул, что намерен продвигать проект санкций в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, нефтепродукты и уран. Эти меры должны усилить экономическое давление на Москву.

В то же время, по данным агентства Bloomberg, часть сенаторов не готова поддержать инициативу без одобрения президента Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии также обозначила важность координации санкций между США и Европой, о чем проинформировала Грэма.

Ранее издание Washington Post писало, что законопроект Грэма на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, проблема в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.

Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы.

Администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страны, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать