Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.2 комментария
Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявил о планах Сената США провести обсуждение законопроекта о новых антироссийских санкциях сразу после июльского перерыва.
Грэм уточнил, что обсуждение начнется на следующий день после июльского перерыва, то есть 7 июля. Сенатор подчеркнул, что намерен продвигать проект санкций в ближайшие недели, передает РИА «Новости».
Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, нефтепродукты и уран. Эти меры должны усилить экономическое давление на Москву.
В то же время, по данным агентства Bloomberg, часть сенаторов не готова поддержать инициативу без одобрения президента Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии также обозначила важность координации санкций между США и Европой, о чем проинформировала Грэма.
Ранее издание Washington Post писало, что законопроект Грэма на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, проблема в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.
Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы.
Администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.
Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страны, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать