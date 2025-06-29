Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.3 комментария
Садулаев в седьмой раз выиграл чемпионат России по вольной борьбе
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев уверенно выиграл в финале национального турнира в весовой категории до 97 кг, добыв седьмое золото чемпионата России.
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев победил в финале чемпионата России по вольной борьбе, который прошел в Москве на «ВТБ Арене», передает РИА «Новости».
В финальной схватке в весовой категории до 97 кг он одолел Магомеда Курбанова и стал семикратным чемпионом страны. Бронза – у Асланбека Сотиева и Сослана Джагаева.
Абдулрашиду Садулаеву 29 лет, он дважды побеждал на Олимпийских играх – в Рио-де-Жанейро и Токио. На его счету шесть побед на чемпионатах мира и четыре – на чемпионатах Европы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в финальной серии плей-офф баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Зенитом» со счетом 96:73, обеспечив себе чемпионский титул.