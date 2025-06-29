Садулаев в седьмой раз выиграл чемпионат России по вольной борьбе

МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге

Посол России дал разъяснения Баку в связи с задержаниями в Екатеринбурге

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых 28 июня посетил МИД Азербайджана. Он предоставил разъяснения по поводу задержаний граждан России, выходцев из Азербайджана, подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных в предыдущие годы, следует из сообщения на сайте МИД России.

По ее словам, задержания и обыски проходили по местам проживания подозреваемых. Она особо подчеркнула, что ситуация полностью контролируется российскими правоохранительными органами.

Следственные действия по этим уголовным делам продолжаются. Захарова добавила, что более подробная информация будет предоставляться по мере поступления данных со стороны Следственного комитета России.

Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.