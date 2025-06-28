В Госдуме пригрозили Умерову ответом на удары по России

Tекст: Александра Юдина

Ивлев предупредил, что Россия оставляет за собой право нанести ответный удар по объектам производства, сборки, настройки, базирования и запуска дальнобойного оружия, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что российская армия располагает достаточными ресурсами для ежедневного уничтожения военного потенциала киевских властей и может добиться ощутимых результатов. Он добавил, что темпы наступления российских войск на фронте только увеличатся.

По словам Ивлева, Россия способна эффективно отражать дальнобойные удары, сбивать ракеты и планирующие бомбы, а также парализовать каналы управления и навигационной поддержки украинских беспилотников, превращая их в груду обломков.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России. Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.