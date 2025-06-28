Взрывы прогремели в Одессе

Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России

Tекст: Елизавета Шишкова

Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.