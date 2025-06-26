Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.15 комментариев
Трамп захотел «убить» «Голос Америки»
Трамп призвал «убить» рупор демократов – «Голос Америки»
Бывшая ведущая новостей из Аризоны Кари Лейк, ставшая политиком-республиканцем, заявила в Конгрессе о том, что Агентство глобальных СМИ США «прогнило насквозь», а все, что можно спасти, должно быть передано под контроль Госдепартамента США, при этом «Голос Америки*» – СМИ явно не для спасательной операции.
Лейк охарактеризовала многие передачи как антиамериканские или пропагандирующие либеральный уклон, указав на попытки представителей китайского правительства в США повлиять на содержание «Радио Свободная Азия» на китайском языке, сообщает ABC News.
По словам Лейк, ведется расследование телефонных звонков с угрозами в адрес члена Конгресса из «Голоса Америки*».
Американский президент Дональд Трамп поддержал Лейк постом в социальной сети Truth Social.
«Почему республиканец хочет, чтобы «Голос Америки», являющийся рупором демократов, продолжал вещать? Это же полная левацкая катастрофа! Ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Просто убейте его!» – написал Трамп.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, однако некоторые СМИ ему противоречат – их он привычно зовет «фейковыми» и призывает закрыть.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента