Трамп захотел «убить» «Голос Америки»

Трамп призвал «убить» рупор демократов – «Голос Америки»

Tекст: Ирма Каплан

Лейк охарактеризовала многие передачи как антиамериканские или пропагандирующие либеральный уклон, указав на попытки представителей китайского правительства в США повлиять на содержание «Радио Свободная Азия» на китайском языке, сообщает ABC News.

По словам Лейк, ведется расследование телефонных звонков с угрозами в адрес члена Конгресса из «Голоса Америки*».

Американский президент Дональд Трамп поддержал Лейк постом в социальной сети Truth Social.

«Почему республиканец хочет, чтобы «Голос Америки», являющийся рупором демократов, продолжал вещать? Это же полная левацкая катастрофа! Ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Просто убейте его!» – написал Трамп.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, однако некоторые СМИ ему противоречат – их он привычно зовет «фейковыми» и призывает закрыть.