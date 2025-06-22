Додик сообщил о получении писем с угрозами из-за отношений с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

«В Республике Сербской я себя ощущаю в полной безопасности. Но, конечно, я получаю различные письма. Много нападений и подобных угроз направляется через социальные сети со стороны бошняков, так называемых боснийских мусульман Боснии и Герцеговины», – сказал Додик, передает ТАСС.

Додик отметил, что боснийские мусульмане выступают не только против сербов, но и против русских. Он подчеркнул: «Каждый наш контакт с российской стороной вызывает у них буквально бешенство». По его словам, это делается в сотрудничестве с Западом для того, чтобы осложнить ему жизнь.

Президент Республики Сербской добавил, что страна поддерживает хорошие отношения с Россией и лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также обратил внимание на то, что босняки поддерживают НАТО, тогда как Республика Сербская против вступления в альянс. Это, по словам Додика, приводит к постоянному напряжению и новым нападкам.

Ранее сообщалось, что Польша приступила к официальной процедуре введения запрета на въезд для президента Республики Сербской Милорада Додика.

Напомним, Додик во время выступления в Национальном центре «Россия» заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником, на которого можно положиться. Кроме того, он также рассказал о встречах с Путиным во время визита в Москву.