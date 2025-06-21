В Тульской области объявили ракетную опасность

Власти Тульской области объявили ракетную опасность

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что тревога была объявлена в 13.05. Гражданам рекомендовано укрыться в подземных пространствах, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее безопасное место и сохранять спокойствие.

Местные власти регулярно информируют население о подобных случаях и напоминают о необходимости оперативно реагировать на сигналы тревоги.

За минувшие сутки система ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.