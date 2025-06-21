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Путин заявил о недопустимости появления ядерного оружия на Украине
Ключевым условием урегулирования кризиса на Украине является исключение возможности появления на территории страны ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью Sky News Arabia он отметил, что Украина должна объявить нейтралитет, не присоединяться к иностранным союзам и гарантировать невозможность получения ядерного оружия, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что выполнение этих требований станет основой для долгосрочной стабильности в регионе. Он также добавил, что игнорирование этих и других условий, включая признание суверенитета России над Донбассом и Новороссией, «может привести к возобновлению вооруженного конфликта».
«Необходимо объявить нейтралитет Украины, неприсоединение к каким-либо иностранным союзам, а также исключить возможность получения ядерного оружия», – сказал он.
Ранее в интервью Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства. Он также заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами.